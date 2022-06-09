Emekli maaşları herkesin de bildiği gibi yılda iki kez 6 aylık enflasyon oranına göre zamlanırken emeklinin gözü 6 aylık enflasyon oranlarına çevrildi. Yapılacak olan zam konusunda çeşitli tahminler yapılırken en düşük ve en yüksek emekli maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Habertürk Ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç'ın son tahminleri..