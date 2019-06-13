Bunun dışında eski SGK ve Bağ-Kurlu olarak bilinen işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise her 6 ayda bir, geçmiş 6 ayda oluşan tüketici enflasyonu kadar zam yapılıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin enflasyon farkının, diğer emeklilerin ise 6 aylık zammının net olarak ortaya çıkması için haziran ayı enflasyonunun açıklanması gerekiyor.