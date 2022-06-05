Emekli maaşları, bilindiği üzere 6 ayda bir defa son zam dönemine göre 6 aylık enflayon farkına göre zam yapılıyor. Memur emeklileri ise 6 aylık enflasyon rakamına toplu sözleşme oranı da eklenerek zam yapılıyor. Ancak Ocak ayında memur emeklileri ve enflasyon oranına göre yapılan zam sonrası maaşı 2 bin 500 TL altında kalan emeklilere ek zam yapıldı.

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte son beş aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu. Böylelikle emekli Temmuz ammaşı zam farklarıyla ilgili de en yakın tahminlerde bulunma fırsatı ortaya çıktı. Peki, emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Habertürk Ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç'ın son tahminleri..