Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10,19 gerçekleşmiş ve söz konusu dönem için yüzde 6,73 enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. Böylece memurlar, ocak ayında toplamda yüzde 10,73 zam almıştı. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin, yüzde 0,08 artmasını öngörüyor