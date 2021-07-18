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Emekli Maaşları SGK ve Bağ-Kur ne kadar? En düşük emekli maaşları - GÜNCEL

EMEKLİ MAAŞLARI | SGK ve Bağ-Kur emekli Temmuz zammı sonrası yapılan hesaplamaların ardından milyonlarca emekli, "En düşük Bağ-Kur ve SGK emekli maaşları ne kadar?" sorusu da cevabını buldu. İşte 2021 emekli maaşları tablosu...

18.07.2021 - 13:11 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Emekli maaşları ne kadar? En düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları kaç TL oldu? Emekli maaşları Temmuz zammı 5 Temmuz pazartesi günü açıklanan 2021 yılı 6 aylık TÜFE rakamları sonrasında belli oldu. Zam oranlarının belli olmasıyla birlikte milyonlarca emekli başta belirttiğimiz soruların cevabını araştırıyor. İşte güncel memur, Bağ-Kur ve SGK emekli maaşları tablosu... 

  • TÜM EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 8.45 ZAM

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak.

  • EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Emekli Sandığı’ndan ödenen emekli aylıklarına da aynı şekilde yüzde 8.45 oranında artış yapılacak.

  • EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI    
    (TL)    
      Ocak Temmuz
    Müsteşar (1/1) 10.886 11.806
    Genel müdür (1/1) 9.622 10.435
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3.692 4.004
    Memur (Lisans - 1/4) 3.612 3.918
    Öğretmen (1/4) 3.715 4.029
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6.307 6.840
    Başkomiser (1/4) 3.842 4.167
    Polis memuru (8/1) 3.842 4.167
    Hemşire (Lisans - 1/4) 3.611 3.916
    Mühendis (1/4) 4.531 4.913
    Teknisyen (Lise -1/4) 3.153 3.419
    Profesör (1/4) 8.618 9.346
    İmam-hatip 3.715 4.029
    Avukat (1/4) 3.715 4.029
    En düşük memur emekli aylığı 3.021 3.276
    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir  

  • EN DÜŞÜK SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

    Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 420 TL’den 2 bin 624 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 763 TL’den bin 912 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 662 TL’den bin 802 TL’ye yükselecek.

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