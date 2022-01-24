Emekli maaş zammı TÜİK verileri doğrultusunda belli oldu. Öte yandan memur emeklisi maaşlarına refah payı iyileştirmesi yapılırken en düşük emekli maaşı sınırı değiştirildi. Yapılan iyileştirmeler ise Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklmayla kamuoyuna duyruldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar? İşte 2022 en düşük emekli maaşı tablosu...