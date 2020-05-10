Emekli maaşının bir bölümünü Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - BURSA

AA

Soğukdere Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Mehmet Ayaz, Vefa Destek Grubu'ndan emekli maaşının çekilmesini istedi.Yaşlı adam maaşını getiren ekiplere, 500 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışlamak üzere verdi.Görevliler, Ayaz'a teşekkür etti.