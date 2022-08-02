Garanti BBVA'dan emekliye 7.500 TL promosyon

Garanti BBVA, emeklilere özel promosyon kampanyası başlattı. Kampanyaya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Emekli maaşını Garanti BBVA´ya taşıyanlar 7.500 TL´ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Garanti BBVA, 1.500 TL´ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor" denildi.

ÜCRETSİZ EFT

Garanti BBVA ayrıca tüm müşterilerinin yararlanabildiği "yakınını getir" kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 TL ilave ödeme yaptığını açıkladı. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamanın devamında ise "Emekli maaşını Garanti BBVA´dan alan emekliler internet ve mobil şubelerden gerçekleştirecekleri havale ve hafta içi saat 16.00´ya kadar yapacakları EFT işlemleri için ücret ödemiyor" bilgilerine yer verildi.