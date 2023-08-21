Emeklinin gündemi ek zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Işıkhan'dan açıklama
Emekli maaşlarına ek zam Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Işıkhan'dan gelen açıklamalar sonrası emeklilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, emeklilere ne zaman ve ne kadar ek zam yapılacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı o açıklama...
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Emekli maaşlarına ek zam müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Işıkhan'dan gelen açıklamanın ardından emekliler merak içerisinde zammın yapılacağı tarihi ve oranı araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken emekli maaşı zammı ile ilgili de açıklamada bulundu. İşte emekli maaşları ek zammıyla ilgili detaylar...
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE ZAM AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık'ın da aralarında olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;
"Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."
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EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM YAPILACAK MI?
Geçtiğimiz haftalarda "Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu." sözlerini kullanmıştı.
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"EMEKLİLERLE İLGİLİ TALİMATLARI ALDIK, ÇALIŞMAYA BAŞLADIK"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum." dedi.
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17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI
En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli kök aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Bu tabloya göre;
SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77
EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.
Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25’e çıkarılacak.
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SEYYANEN ZAMDAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK
Memur maaşlarına “ilave ödeme” adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası’nın ikinci altı aylık enflasyon tahmini yüzde 31.92 seviyesini buldu. Bu kapsamda en düşük emekli maaşına yüzde 40-45'ler seviyesinde zam gelebileceği tahminler arasında.