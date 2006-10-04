İnternetten kadın külotuna büyü

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Kadın müşterilerinden istediği kendisine gönderilen iç çamaşırlarına büyü yaptığı ileri sürülen İsmail Biber'in evinde yapılan aramada 21 kadın külotu bulundu. Biber'in kadın müşterilerinden özellikle kırmızı külotlarını istediği öne sürüldü.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, www.medyumismail.com adlı web sitesinden kendisine ulaşan müşterileri için büyü yaptığı anlaşılan İsmail Biber ile bağlantı kurdu. Polis, Biber'in sitesinde yazdığı açık adresini, internete bağlandığı bilgisayarın IP numarasını tespit ederek saptadığı adresle aynı olduğunu belirledi.

Dün gece yarısı Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi Uçar İşhanı'nın üst katındaki evine baskın düzenlenen ‘Medyum İsmail’ olarak kendisini tanıtan İsmail Biber yakalanarak gözaltına alındı. Biber'in evinde yapılan aramada, kargoyla gönderildiği belirlenen 21 kadın külotu, küçük poşetlere saklanmış saç telleri, cam şişelere konulmuş büyü yapımında kullanılan malzemeler, bir av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, kargo alındı belgeleri ve banka havale ekstreleri bulundu. Biber'in kullandığı iki bilgisayara da el konuldu.

TERCİHİ KIRMIZI

Yetkililer, İsmail Biber'in, kendisine ulaşan kadın müşterilerinden genellikle iç çamaşırlarını istediğini, renk olarak ise kırmızıyı tercih ettiğini, bir süre sonra büyü yapılmış çamaşırları kargoyla geri gönderdiğini açıkladı. Büyücü olduğunu kabul etmeyen İsmail Biber ifadesinde “Ben medyumum. Sıkıntısı olan birçok insana yardım ettim, şifa buldular. Doktor değilim, ama insanlar benden şifa buluyor” dedi.

İsmail Biber, ifadesinin ardından ‘sanal ortamda büyücülük yaparak dolandırıcılık’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Polis, Biber'in banka hesaplarını da incelemeye aldı.

Soner KOCAER/ANTALYA, (DHA)