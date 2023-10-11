Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayında MEMUR-SEN kongresinde yaptığı açıklamada 7.500 liranın üzerinde emekli aylığı alan vatandaşları sevindirmeye yönelik çalışma yapacaklarını belirtirken, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise bu konuda prim gününü dikkate alan bir kademelendirme yapılacağını açıklamıştı. Bilgin, katıldığı bir televizyon programında maaşı 7.500 liranın üzerinde olan emeklilerin durumuyla soru üzerine, “Son hazırlıklarımızdan biri de 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri. Bunlara kademeli bir zam planlamıştık. Bunları inşallah temmuz ayında uygulamaya sokacağız” cevabını vermişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından maaş zammıyla ilgili alternatif çalışmalar yürütülüyor.