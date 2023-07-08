TÜİK 5 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu bağlamda emekli ve memur maaşı zammının belirlenmesinde kritik öneme sahip 6 aylık enflasyon oranları netlik kazanmış oldu. SGK kapsamında 4A, 4B ve 4C şeklinde 3 farklı sigorta bulunmaktadır. SSK, Bağ-kur emeklileri, 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı zammı hesaplama robotu...

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE 25'E ÇIKIYOR

Emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.

Komisyona sunulmak üzere hazırlanan önergenin ayrıntıları belli oldu.

Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Önerge komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklenecek.

Komisyonda teklifin görüşmeleri sürüyor.

Bu tabloya göre;

SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77

EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.

Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak.