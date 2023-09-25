Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem EMEKLİ MAAŞI ZAMMI: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşına ek zam açıklaması! 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Emekli zammında son durum: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Milyonların takip ettiği emekli zammında kritik bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ara zammına ilişkin olarak yeni açıklamalarda bulundu. TBMM'nin açılmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılacak olan emekli ek zammı çalışmaları için geri sayım devam ederken güncel açıklamaları haberimizde paylaştık. İşte 2023 Ocak emekli zammı son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 00:12 Güncelleme: 25.09.2023 - 00:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelen açıklamalar merak uyandırdı. İşte milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin gündemindeki 7500 TL olan en düşük emekli maaşına gelmesi beklenen ara zam formülü ile emekli maaş zammında son durum...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

          Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta bulunan Türkevi'nde emekli maaşına ilişkin, "Emeklilerimizin sıkıntılarını biliyoruz iyileştirici adımlar atacağız, 2024'e inşallah bu kararları vermiş olarak gireriz." ifadelerini kullandı.

        • 3

          BAKAN IŞIKHAN'DAN KRİTİK EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli zammına ilişkin, "Emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." diye konuştu.

        • 4

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ YOLDA!

          Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Memurlarla müzakereler yapıldı, işçilerimizle de yılın başında bağlanmıştı. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme diye bir ilkemiz var. En düşük emekli maaşı alanların durumunun iyileştirilmesine yönelik, Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu o çalışmaları yapıyoruz. O konuda çok netiz.

        • 5

          Çalışanımızın yanındayız, çalışanlarımız çok değerli. Emeklilerimiz çok değerli. Ama ülkenin imkanları çerçevesinde hareket etmemiz lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yüzyılın felaketi yaşanmış. Felaketin yaralarını sarmayı önceliklendirmeyi, eminim 86 milyonun tamamı istiyor." ifadelerini kullandı.

        • 6

          SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?

          Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi şu şekilde; Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.

          2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.

          Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu ilave artışın ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor.

        • 7

          En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?

          (TL) 2023 Temmuz kök maaşı 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayında ödenecek maaş
          SSK (2008 Öncesi) 7.616 7.616 10.301 10.301
          SSK (2008 Sonrası) 2.749 7.500 3.718 7.500
          SSK Tarım (2008 Sonrası) 2.063 7.500 2.790 7.500
          BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.929 7.500 3.961 7.500
          BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 2.315 7.500 3.131 7.500

          *Ek ödeme dahil

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ermenistan barışa hazır
        Ermenistan barışa hazır
        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı
        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı
        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        Fenerbahçe seriye bağladı!
        Fenerbahçe seriye bağladı!
        Baki'den flaş hakem sözleri!
        Baki'den flaş hakem sözleri!
        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Dünya merakla bekliyordu
        Dünya merakla bekliyordu
        Salih'ten eleştiri, Beşiktaş'tan yanıt
        Salih'ten eleştiri, Beşiktaş'tan yanıt
        Sonbahar kapıda
        Sonbahar kapıda
        Bozayının şeker keyfi
        Bozayının şeker keyfi
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Habertürk Anasayfa