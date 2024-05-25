Bu sene Haziran ayında idrak edilecek Kurban Bayramı içi geri sayım başladı. 16-19 Haziran arası sürecek bayram için memurlar ve emekliler, maaşların erken tarihe çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor. Başka bir gündem konusu ise emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı. İşte, bayram öncesi emekli ve memurların maaş ödeme tarihleri...