Emekli maaşı sorgulama işlemi vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Emeklilik için gün sayan vatandaşlar, emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Emekli Sandığı maaş sorgulama işlemi de diğer pek çok sorgulama işlemlerinde olduğuu gibi artık e-Devlet sistemi üzerinden şifreli olarak yapılabiliyor.

EMEKLİ MAAŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emekli Sandığı maaş sorgula ile ilgili öncelikle bir e-Devlet şifresine sahip olmanız gereklidir. Şifreniz mevcut ise;

Sorgulamak için tıklayınız

Ardından açılan yeni sekmede “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayın. Kimlik doğrulama işlemi için T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi eksiksiz ve doğru bir şekilde girin.

Son olarak “Sisteme Giriş Yap” butonuna tıklayarak, Emekli Sandığı emekli maaşı sorgulama işlemini tamamlayınız.

EMEKLİ MAAŞ SORGULAMA TELEFON İLE NASIL YAPILIR?

Emeklilik ile ilgili detaylı bilgileri ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi ALO 170'i telefonunuzla tuşlayarak müşteri temsilcilerinden öğrenebileceksiniz.