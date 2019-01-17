Emekli maaşı 2019 zammı ile birlikte gözler şimdi emekli maaşının yatırılacağı tarihe çevrildi. Bu sene emekli memur aylıkları yüzde 10.7 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 10.2 oranında zamlı ödenecek. En düşük BAĞ-KUR aylığı bin 475 TL’den bin 608 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 164 TL’den bin 269 TL’ye yükselecek. 2019 emekli maaşlarına dair detaylar haberimizde.