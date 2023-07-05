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EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekliye zam oranı açıklanıyor! 2023 Emekli Temmuz zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

Emekliye zam oranı açıklanıyor! 2023 Emekli Temmuz zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 oranında zam alan emeklilerin en düşük maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde, 7 bin 500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlara sevindirecek haberi paylaşacaklarını duyurmuştu. 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı ile Temmuz emekli ara zammı da şekillenecek. Refah payı düzenlemesi ile birlikte nihai emekli maaş zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı çalışmayla netleşecek. İşte 2023 emekli zammı ile en düşük emekli maaşında son durum...

Giriş: 05.07.2023 - 07:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Temmuz emekli zammı için nefesler tutuldu, gözler Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 5 Temmuz Çarşamba yani bugün açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamları ile memur ve emekli zammında belirleyici olacak olan 2023 yılının ilk 6 aylık enflasyon farkı da netleşecek. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli olacak. Refah payı ile birlikte emekli maaş zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde emekli maaşlarına kademeli artış yapılacağını açıklamıştı. İşte 2023 emekli Temmuz zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

  • EMEKLİ ZAMMI AÇIKLANIYOR!

    Temmuz emekli zammı için gözler TÜİK'e çevrildi. 5 Temmuz Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaş zammı belli olacak.

  • ARTIŞ EMEKLİ MEMURLARA DA AYNEN YANSIYACAK!

    Memur maaşlarına yapılacak yüzdelik artışlar emekli memurların aylıklarına da aynen yansıyacak. Seyyanen zamların emekli aylığına yansıyabilmesi için ise ya seyyanen artışın taban aylığında artış şeklinde yapılması ya da kanunda özel düzenleme yapılması gerekiyor. 

  • SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA KADEMELİ ARTIŞ

    Seçim öncesinde yapılan açıklamalarda, emekli aylıklarına da kademeli artış yapılacağı duyuruldu. Halen 7.500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının aynen devam etmesi bekleniyor. Kademeli artışlar ise kök aylıklara uygulanacak.

    Örneğin, yüksek aylıklara yüzde 45-47 gibi bir oranda artış yapılırken, düşük kök aylıklara bu oranların üzerinde artış yapılması bekleniyor.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşı konusunda kritik açıklamalarda bulundu. 

  • "MEMUR VE EMEKLİYE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

  • EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Emekli Temmuz zammının bugün açıklanması bekleniyordu. Ancak TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Haziran ayı enflasyon artış oranını 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Enflasyon artış oranlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile emekli Temmuz zammı belli olacak.

  • SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 15.21 ORANINDA ZAM

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Mayıs ve Haziran aylarında enflasyon eksiye düşmediği takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında en az yüzde 15.21 oranında zamlanacak.

    En düşük emekli aylığı 7.500 lira olarak uygulanıyor. Enflasyon farkı zammı kök aylıklara yapılacak. Bu artış sonrası 7.500 TL’nin altında kalan aylıklar, Hazinece 7.500 TL’ye tamamlanacak. Bu durumda, halen 7.500 TL aylık alanların büyük kısmı temmuz ayında maaş zammı alamayacak.

    2000 öncesi SSK’lıların en düşük kök aylığı 6.093 TL düzeyinde bulunuyor. Bu aylıklara yüzde 15.21 oranında zam yapıldığında kök aylık 7.020 TL’ye yükseleceği için, halen olduğu gibi temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.

    2008 sonrası emekli olanların en düşük emekli aylıkları çok daha düşük seviyelerde bulunuyor. Dört aylık enflasyon farkı uygulanmış kök aylık tutarı SSK’lı tarım işçilerinde 1901, BAĞ-KUR’lularda 2.699, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 2.133 TL’de kalacağı için, bu gruptaki emeklilerin aylıkları yeni bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde temmuz ayında da 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek.

  • 2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

    En düşük emekli maaşı yapılan son yasal düzenlemeyle birlikte 7 bin 500 olarak belirlendi. Ancak emekli maaşı 7 bin 500 lira üzerinde bulunan emekliler bu düzenlemeden yararlanamadı.

    "KADEMELİ ARTIŞ OLACAK?"

    Konuya ilişkin olarak Kabine değişikliği öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Vedat Bilgin şunları söylemişti: "Yasal prosedürde Emekli Maaşları Temmuz ayında düzenleniyor. 7 bin 500 lira yaptığımız sıra yoğun ve haklı şekilde gelen talep vardı. 7 bin 500 lira yaptığımızda yaklaşık 9,5 milyon insan istifade etti. Bizim emekli olan insanlarımız yuvarlak 15 milyon. Bundan istifade edemeyen, prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı programda onlarla da ilgili düzenleme yapacağız. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak."

  • KADEMELİ EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

    7.500 TL - 10.000 TL, 10 bin - 15 bin TL 15 bin - 20 bin TL arası ve 20 bin TL üzerindeki aylıklar için ayrı ayrı kademeli emeklililk artışları yapılması bekleniyor.

  • EMEKLİ ZAMMINDA 5 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

    * 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

    * 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

    * Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

    * Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

    * 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

    * 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26 

  • 6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli maaşı ve memur maaşı zam oranı belli oldu. Kesin oran 5 Temuz Çarşamba günü açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netlik kazanacak. 

  • TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur zammında belirleyici olacak olan 6 aylık enflasyon farkı belirlenmiş olacak. Açıklanacak rakamlara refah payının da eklenmesi bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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