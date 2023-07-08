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Son dakika emekli maaş zamları belli oldu... Milyonlarca emekli ve memur tarafından merakla beklenen Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu bağlamda emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Enflasyon farkı ve seyyanen zam ile en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltilirken, emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı SSK ve Bağ-Kur'lular tarafından araştırılmaya devam ediyor. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 liranın üzerinde alan emekliler için kademeli artış yapılması bekleniyor. Peki, "Temmuz 2023 SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, refah payı verilecek mi?" İşte 2023 Temmuz yeni emekli aylığı zammı tablosu...

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EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25'E YÜKSELİYOR! Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak. Komisyona sunulmak üzere hazırlanan önergenin ayrıntıları belli oldu. Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Önerge komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklenecek.

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Komisyonda teklifin görüşmeleri sürüyor. Bu tabloya göre SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77 EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti. Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak..

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE EK ZAM AÇIKLAMASI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emekli maaşları konusunda bakanlarımıza gerekli talimatları verdik. Çalışmalara başlandı. Önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız" dedi TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU! TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacaktı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra beklenen emekli zammında güncel rakamlar belli oldu! SON DAKİKA: EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE 25'E ÇIKIYOR Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Yeni zam oranı için önerge hazırlandı. HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 ve 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

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SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI! AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.

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SEYYANEN ZAMDAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK Memur maaşlarına "ilave ödeme" adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.

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EMEKLİLERE VE MEMURLARA REFAH PAYI DÜZENLEMESİ 6 aylık enflasyon farkı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yüzde 19,77 olarak açıklandı. Temmuz emekli ve memur zamlarına refah payı ve toplu sözleşme zammının da eklenmesi bekleniyor.

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EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI GÜNCELLENDİ! Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL'ye yükselecek. Emekli memur aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak 2023 Temmuz Müsteşar (1/1) 28.729 33.771 Genel müdür (1/1) 25.427 29.889 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 9.978 11.729 Memur (Lisans - 4/1) 7.812 9.183 Öğretmen (1/4) 11.833 13.910 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.753 19.693 Başkomiser (1/4) 11.833 13.910 Polis memuru (1/4) 11.833 13.910 Hemşire (Lisans - 1/4) 11.833 13.910 Mühendis (1/4) 11.848 13.927 Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.999 Pratisyen hekim (1/4) 17.488 20.557 Profesör (1/4) 20.542 24.147 İmam-hatip 11.833 13.910 Avukat (1/4) 11.833 13.910 En düşük memur emekli aylığı 7.901 9.288 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 25 ZAM Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Yeni zam oranı için önerge hazırlandı.

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