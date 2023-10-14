9.5 MİLYON EMEKLİNİN AYLIĞI 7.500 TL'NİN ALTINDA

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 2016 yılından bu yana olan döneme baktığımızda emekli aylıklarıyla ilgili düzenlemeler öncelikle alt sınır aylığının yükseltilmesi şeklinde oldu. 2019 yılı ocak ayında yapılan düzenleme ile kök aylıkları 1000 liranın altında kalanların aylıkları 1000 liraya tamamlandı. Bu alt sınır daha sonra peş peşe artırıldı. 2020 yılı mart ayında 1.500 TL’ye, 2022 ocak ayında 2.500 TL’ye, 2022 temmuz ayında 3.500 TL’ye, 2023 ocak ayında 5.500 TL’ye, mart ayında da 7.500 TL’ye yükseltildi.

Emekli aylıklarındaki iyileştirmelerin daha çok alt sınır aylığının yükseltilerek yapılması nedeniyle en düşük emekli aylığı kapsamındaki emeklilerin sayısı da hızla arttı. 2019 yılında yaklaşık 650 bin emekli en düşük emekli aylığı grubunda yer alıyordu. Eski Çalışma Bakanı Bilgin nisan ayında yaptığı açıklamada, “Türkiye’de yaklaşık 15 milyon emekli var. 7.500 liranın altında maaş alanların sayısı 9.5 milyon civarında” dedi.

Emekli aylıklarına bu yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyonun üzerinde artış yapıldı. Emekli aylıkları ocak ayında yüzde 30, temmuz ayında yüzde 25 oranında artırıldı. Enflasyonun üzerine SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında 14.6 puan, temmuz ayında 5.23 puan; emekli memur aylıklarına ise ocakta 13.52 puan, temmuzda 7.45 puanlık ilave artış gerçekleştirildi.