Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ | 2023, SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman ve hangi gün hesaplara yatacak?

        Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! İşte emekli maaşı ödeme takvimi

        Emekli maaşı ödeme takvimi sorgulamaları hız kazandı. Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinin kasım ayının ilk haftasında ödeneceğinin duyurulması sonrasında gündeme gelen emekli maaşı ödeme tarihleri hakkında merak edilenleri sizlerle paylaştık. SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödemeleri 17 Ekim itibarıyla başladı. İşte 2023 tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 21:13 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Milyonlarca emekli Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 bin TL ikramiye ödemesi alacak. Emekli zammı ve ikramiye ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken bir yandan da tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri araştırmaları sürüyor. SSK ve Bağ-Kur'lular "Tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman, hangi gün ödenecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte güncel emekli maaşı ödeme takvimi...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          SSK, BAĞ-KUR EKİM 2O23 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

          Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

        • 3

          4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        • 4

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        • 5

          4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

          Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        • 6

          Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        Habertürk Anasayfa