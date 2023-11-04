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        Haberler Gündem EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ | 2023 SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödemeleri ne zaman yatacak?

        Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! İşte emekli maaşı ödeme takvimi

        Emekli maaşı ödeme tarihleri yeniden gündemdeki yerini aldı. Kasım ayına girilmesiyle emekli maaşı ödeme takvimi sorgulamaları sürüyor. Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinin kasım ayında ödeneceğinin duyurulması sonrasında gündeme gelen emekli maaşı ödeme tarihleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödemeleri başladı. İşte Kasım 2023 tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 09:33 Güncelleme: 04.11.2023 - 09:33
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        • 1

          Emekli maaşı ödeme günleri... Milyonlarca emekli Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 bin TL ikramiye ödemesi alacak. Emekli zammı ve ikramiye ile ilgili son durum yakından takip edilirken bir yandan da tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri araştırmaları sürüyor. SSK ve Bağ-Kur'lular "Tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında ödeniyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 güncel emekli maaşı ödeme takvimi...

        • 2

          SSK, BAĞ-KUR EKİM 2O23 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

          Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

        • 3

          4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        • 4

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        • 5

          4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

          Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        • 6

          Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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