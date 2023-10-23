Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ | SSK ve Bağ-Kur 2023 Ekim ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek, hangi gün hesaplara yatacak?

        Bütün emeklileri ilgilendiriyor! 2023 Ekim ayı emekli maaşları tahsis numarasına göre gerçekleştiriliyor!

        Ekim ayı emekli maaşı ödeme tarihleri SGK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'ndaki emekliler tarafından araştırılıyor. Milyonlarca emekli tarafından heyecanla beklenen emekli maaşı ödeme tarihleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklandı. Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralığında yapılacak. İşte 2023 Ekim ayı emekli maaşları ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 10:13 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilerin 3 aylık enflasyon farkına göre alacağı zam oranı da şimdiden yüzde 25,11 oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıklarken gözler emekli maaşı ödeme tarihlerine çevrildi. İşte 2023 Ekim ayı 4A 4B emekli maaşı ödeme tarihleri....

        • 2

          SSK, BAĞ-KUR EKİM 2O23 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

          Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

        • 3

          4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        • 4

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        • 5

          4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

          Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

          Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Icardi için kritik gün
        Icardi için kritik gün
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Habertürk Anasayfa