Emekli maaşları bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaş ödemelerinin değiştiğine yönelik yapılan haberlere ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Peki, "Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak?" İşte emekli maaşlarının hesaba yatacağı tarih...