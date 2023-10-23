Temmuz ayında yapılan zamla birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olurken gözler emeklilerin alacağı Ocak maaş zammına çevrildi. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde 25,11 olurken gözler tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihlerine çevrildi. Öte yandan Cumhuriyeti'in 100. yılına özel olarak 5 bin TL ikramiye ödemesi alacak olan SSK ve Bağ-Kur'lular "Ekim ayı SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman, hangi gün ödenecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 Ekim emekli maaşı ödeme tarihleri...