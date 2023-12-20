Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Emekli maaşı ödeme tarihleri 2023: Aralık SSK ve Bağ-Kur (4A ve 4B) tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman yatacak, ödenecek?

        Aralık ayında emekli maaşları ne zaman ödenecek?

        Aralık ayının bitimine doğru emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri birbirinden farklı zamanlarda emekli maaşını alıyor. Bu kapsamda emekli maaşı ödemeleri her ayın 17'si ile 28'i arasında yapılıyor. İşte, emekli maaşı ödemeleri tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 08:36 Güncelleme: 20.12.2023 - 08:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Emekli maaşı ödemeleri 2023... Her ay milyonlarca emeklinin aldığı emekli maaşında tarihler yeniden gündeme geldi. SSK maaşı ödemeleri 17 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar sürerken Bağ-Kur ödemeleri ise ayın 25'inden 28'ine kadar devam ediyor. İşte, 4A ve 4B'ye göre emekli maaşı ödenme tarihleri...

        • 2

          2023 SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

          Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

        • 3

          4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ 2023

          Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        • 4

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        • 5

          4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ 2023

          Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        • 6

          Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        • 7
        • 8
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        Colorado'da Trump kararı: "Bu eyalette başkanlık yarışına giremez"
        Colorado'da Trump kararı: "Bu eyalette başkanlık yarışına giremez"
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Ağız sağlığımız vücudumuz hakkında bize ne anlatıyor?
        Ağız sağlığımız vücudumuz hakkında bize ne anlatıyor?
        Hollanda’da köpek sahiplenmek isteyenler zorunlu kursa tabi tutulacak
        Hollanda’da köpek sahiplenmek isteyenler zorunlu kursa tabi tutulacak
        Ege kıyıları için sağanak yağmur uyarısı
        Ege kıyıları için sağanak yağmur uyarısı
        İbrahim Yıldız: Futbolda kriz büyüyor!
        İbrahim Yıldız: Futbolda kriz büyüyor!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Hakemlere büyük destek!
        Hakemlere büyük destek!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi öldü
        Habertürk Anasayfa