Emekli maaşı ne zaman, hangi tarihte yatacak? Kasım ayı içerisinde 5 bin TL ikramiyenin de yatacak olması nedeniyle emekli maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya atılan "Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti" iddiasının da yayılmasıyla beraber SSK ve Bağkur emekli maaşı ödeme günleri merak konusu oldu. Bu iddialara Bakanlık tarafından yanıt verildi ve kesin bir dille emekli maaşı ödeme günlerinin değişmediği bildirildi. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaşları yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? İşte tahsis numarasına göre 2023 Kasım ayı emekli maaşı ödeme günleri...