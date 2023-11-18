Kasım ayı ile birlikte emekli maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Emekli maaşı ödeme günlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı. Peki, "Emekli maaşı ne zaman hesaplara yatacak?" İşte emekli maaşı ödeme tarihleri...