Emekli maaşı 2019 zammı ile birlikte gözler şimdi emekli maaşının yatırılacağı tarihe çevrildi. Bu sene emekli memur aylıkları yüzde 10.7 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 10.2 oranında zamlı ödenecek. En düşük BAĞ-KUR aylığı bin 475 TL’den bin 608 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 164 TL’den bin 269 TL’ye yükselecek. 2019 emekli maaşlarına dair detaylar haberimizde.

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emekli maaşı için "Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların aylıkları Ocak ayının 1'i ila 5'i arasında ödendiği için, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 25 Ocak 2019 tarihinde ödenecektir. Öte yandan, SSK gelir aylık almakta olanların aylıkları ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak 2019 tarihleri arasında, Bağ-Kur gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak 2019 tarihleri arasında zamlı olarak ödenecektir" açıklamasını yaptı.

2019 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (Net TL) 2018 Temmuz 2019 Ocak En düşük SSK emekli aylığı 1.747 1.904 En düşük BAĞ-KUR 1.475 1.608 En düşük tarım BAĞ-KUR 1.164 1.269 Ek ödeme dahil değildir

MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 10.7 ZAM

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 10.7 oranında zam yapılacak. Böylece aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 512 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselecek.