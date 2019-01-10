Emekli maaşı ne kadar oldu? Milyonlarca emekliyi ilgilendiren detaylar ortaya çıktı. Hükümet bin liranın altında emekli aylığı olmamak kaydıyla yeni düzenlemeler getirdi. Buna göre; emekli aylıklarında taban, ek ödeme dahil bin lira olacak. Peki, emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır? İşte 2019 emekli maaşları ile ilgili ayrıntılar...

EMEKLİ MAAŞ NE KADAR OLDU 2019?

Meclis Genel Kurulu'nun gündemindeki yasa tasarısı içerisinde yer alan düzenlemeye göre; 5510 sayılı Kanun veya bu kanunla yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine göre maluluk ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak.

Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak.

Yeni yasa kapsamında ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olan emeklilere, her ay bin lira verilmeye başlanacak.

600 lira ile 999 lira arasında maaş alan yaklaşık 220 bin kişi, yeni düzenlemeden yararlanacak

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emekli maaşı kişilerin çalıştığı süre, ödedikleri prim miktarı gibi bir takım farklı kriterlere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışıp ve yüksek prim ödeyen sigortalıların daha fazla maaş aldığı bilinmektedir. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları emeklinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılıyor.

4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama: https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.

4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama: https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama linkine tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

4C (EMEKLİ SANDIĞI) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama: Memur emeklileri,(https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do) linkine tıkladıktan sonra, açılan sayfada derece, Kademe, Hizmet Yılı, Hizmet Ayı, Aylık Tarihi, Kıdem Yılı ve Pay/Payda bilgilerinizi girerek hesapla butonuna basınız. Böylelikle 4C için emeklilik aylığı hesaplama işleminizi tamamlamış olacaksınız.