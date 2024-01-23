MEMUR EMEKLİSİ VE SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE 49,3 OLDU!

Memur aylıklarına Temmuz ayında yüzde 17,55 + 8 bin 77 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu. Yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, altı aylık dönemde memur maaşları için yüzde 31,56 civarında enflasyon farkı doğmuş oldu.

Memur ve memur emeklisi ve SSK Bağ Kur alacağı zam oranı da yüzde 49,3 olarak netleşti.