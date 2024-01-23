Emekli zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar maaş alacak?
Emekli maaşı hesaplama tablosu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından araştırılmaya başlandı. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından en düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseldiğini açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 49,25'e oranına yükseldi. İşte Emekli zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların zanlı emekli maaşları hakkında merak edilenler...
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6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 37,57 olarak açıklanan emekli maaş zammına yüzde 5 ek zam yapılırken, konuya ilişkin bakanlıktan kritik bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25'e yükseltileceğini belirtti. Yeni emekli maaşları ek zamsız olarak hesaplara geçirilirken 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların alacağı yeni maaş merak konusu oldu. İşte 2024 emekli zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların emekli maaşı hesaplama tablosu...
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6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 37,56 OLDU!
Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için dört aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı.
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MEMUR EMEKLİSİ VE SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE 49,3 OLDU!
Memur aylıklarına Temmuz ayında yüzde 17,55 + 8 bin 77 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu. Yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, altı aylık dönemde memur maaşları için yüzde 31,56 civarında enflasyon farkı doğmuş oldu.
Memur ve memur emeklisi ve SSK Bağ Kur alacağı zam oranı da yüzde 49,3 olarak netleşti.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL OLDU!
En düşük emekli maaşına yüzde 33.33 oranında zam yapılarak 7500 lira olan en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseldi.
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EMEKLİYE EK ZAM ORANI NETLEŞTİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz
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TÜM EMEKLİLERİN MAAŞ ARTIŞ ORANLARI TEMMUZDA EŞİTLENECEK
"Önümüzdeki temmuz ayındaki artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Yani memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir.
Burayı özellikle altını çizerek ifade etmiş oldum. Çünkü yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyonun tamamını alacakları için maaş artış oranlarındaki dengesizlik giderilecektir.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI 10 BİN LİRAYA ÇIKARTIYORUZ
"Sosyal devlet ilkemiz gereğince uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Ekonomi yönetimimiz orta vadeli programda bu artışları öngörmüş hazırlıklarını buna göre yapmışlardı.
Meclisin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerin maaşlarına yansıtmak istiyoruz. Böylece toplam 200 milyar liralık ilave bir kaynağı da emeklilerin istifadesine sunmuş olacağız.''
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2024 EMEKLİLER YILI OLARAK İLAN EDİLDİ
"Tüm bu artışların emeklilerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kabinede bugün aldığımız bir diğer kararla 2024'ü "emekliler yılı" olarak ilan ediyoruz. Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek, onlara özel hizmetler sunacak yeni hizmetleri devreye almaktır. Sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu hizmetler şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun."