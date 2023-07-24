Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 4A, 4B, 4C SGK, SSK, Bağ-Kur yüzde 25 emekli maaş zammı ile ne kadar emekli maaşı alırım?

        Temmuz zammı sonrası 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu: Ne kadar emekli maaşı alırım?

        Emekli maaşı hesaplama ekranı Temmuz zammının ardından araştırılıyor. Emekli maaşlarına Temmuz zammı ile 6 aylık enflasyon farkına refah payı eklenerek yüzde 25 zam yapılmış oldu. Zam oranının belirlenmesiyle 4A, 4B, 4C sigorta koluna göre kök emekli maaşı hesaplamaları yapılıyor. İşte, 2023 SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama ekranı ile "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusunun yanıtı hakkında detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Temmuz emekli zammının yüzde 25 olarak açıklanmasıyla "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusu gündeme geldi. Kök maaşına göre zam alacak olan emekliler SGK ile yeni zamlı emekli maaşlarını hesaplayabilecekler. İşte, 2023 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur 4A, 4B, 4C yüzde 25 emekli maaşı hesaplama ekranı...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "EMEKLİ ZAMMI" AÇIKLAMASI

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

          "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık.

          Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.

          Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."

        • 3

          17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI

          En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

          Bu tabloya göre;

          SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77

          EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.

          Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25’e çıkarılacak.

        • 4

          EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI GÜNCELLENDİ!

          Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL’ye yükselecek.

          Emekli memur aylıkları ne olacak?
          (TL) 2023 Ocak 2023 Temmuz
          Müsteşar (1/1) 28.729 33.771
          Genel müdür (1/1) 25.427 29.889
          Şube müdürü (Lisans - 1/4) 9.978 11.729
          Memur (Lisans - 4/1) 7.812 9.183
          Öğretmen (1/4) 11.833 13.910
          Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.753 19.693
          Başkomiser (1/4) 11.833 13.910
          Polis memuru (1/4) 11.833 13.910
          Hemşire (Lisans - 1/4) 11.833 13.910
          Mühendis (1/4) 11.848 13.927
          Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.999
          Pratisyen hekim (1/4) 17.488 20.557
          Profesör (1/4) 20.542 24.147
          İmam-hatip 11.833 13.910
          Avukat (1/4) 11.833 13.910
          En düşük memur emekli aylığı 7.901 9.288
          Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
        • 5

          EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI ARTTI!

          En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
          (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek aylık
          SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.298 7.500
          SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.634 7.500
          SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 1.976 7.500
          BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.806 7.500
          BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.218 7.500
          Ek ödeme dahil
        • 6

          EYT'LİLER DE YARARLANACAK

          Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Böylece haziran ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL olacak.

        • 7

          NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

          Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hizmete sunulan emekli maaşı hesaplama robotu ile emekli maaşı hesaplamaları yapılabilecek.

        • 8

          4A EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU

          4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

          T.C Kimlik numaranızı,

          SSK Sicil Numaranızı,

          Baba adı,

          Nüfus il,

          Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

          ‘Sorgula’ butonuna basın

          Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

          4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 9

          4B EMEKLİ MAAŞHESAPLAMAROBOTU

          TC Kimlik numaranızı,

          Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.

          Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

          4C Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

          4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          4C EMEKLİ MAAŞHESAPLAMAROBOTU

          Doğum tarihi,

          Cinsiyet,

          4A çalışma süresi

          Başlangıç ve bitiş tarihi,

          Hizmet türünü seçin.

          Altta bulunan hesapla butonuna basın.

          Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

          Ne Zaman Emekli Olurum?

          4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

          SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz sayfası bulunur. Bunun için;

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        Aynı kadın testere ile sokağa çıktı... Terör estirdi!
        Aynı kadın testere ile sokağa çıktı... Terör estirdi!
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        ABD'li oyuncudan tarikat itirafı
        ABD'li oyuncudan tarikat itirafı
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Tekne alabora oldu: 15 kişi öldü!
        Tekne alabora oldu: 15 kişi öldü!
        Trabzonspor'da Orsic şoku!
        Trabzonspor'da Orsic şoku!
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!