Emekli maaşı hesaplama ekranı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son dakika açıklamalarının ardından gündeme geldi. Bakan Işıkhan SSK ve Bağ-Kur emekli ek zammının yüzde 11,68 olduğunu duyurdu. 6 aylık enflasyon farkı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı 49,25 oranına yükseldi. Emeklilerin alacağı zam oranı ek zam ile birlikte memur maaş zammına eşitlenirken gözler "Emekli ek zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250 ve 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte Emekli zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu...