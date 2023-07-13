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        2023 Temmuz zammı ile ne kadar emekli maaşı alırım? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama ekranı

        Haziran ayı enflasyon rakamlarını belli olmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile emekli maaşına yüzde 25 zam yapılmış oldu. Temmuz zammı ile kök maaş üzerinden 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplaması yapan SSK ve Bağ-kur'lular, "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi yapılan son düzenleme ile en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. İşte 2023 SGK ile 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu...

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 11:50
        • 1

          Milyonlarca emekli tarafından merakla beklenen Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile emekli maaşına yüzde 25 zam yapılmış oldu. Temmuz zammıyla kök maaş üzerinden SGK ile 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplamaları hız kazandı. Emekli maaşı ödemeleri öncesinde "Temmuz zammıyla ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusu SSK ve Bağkur'luların gündemi megşul etmeye başladı. İşte 2023 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama ekranı...

        • 2

          EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25'E YÜKSELİYOR!

          Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.

           

        • 3

          EYT'LİLER DE YARARLANACAK

          Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Böylece haziran ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL olacak. 

        • 4

          17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI

          En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

          Bu tabloya göre;

          SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77

          EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.

          Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak..

          EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI GÜNCELLENDİ!

          Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL'ye yükselecek.

          Emekli memur aylıkları ne olacak?     (TL) 2023 Ocak 2023 Temmuz Müsteşar (1/1) 28.729 33.771 Genel müdür (1/1) 25.427 29.889 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 9.978 11.729 Memur (Lisans - 4/1) 7.812 9.183 Öğretmen (1/4) 11.833 13.910 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.753 19.693 Başkomiser (1/4) 11.833 13.910 Polis memuru (1/4) 11.833 13.910 Hemşire (Lisans - 1/4) 11.833 13.910 Mühendis (1/4) 11.848 13.927 Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.999 Pratisyen hekim (1/4) 17.488 20.557 Profesör (1/4) 20.542 24.147 İmam-hatip 11.833 13.910 Avukat (1/4) 11.833 13.910 En düşük memur emekli aylığı 7.901 9.288 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir  

           

        • 5

          SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 25 ZAM

          Emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak.

          Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.

          Komisyona sunulmak üzere hazırlanan önergenin ayrıntıları belli oldu.

          Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Önerge komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklenecek.

          Komisyonda teklifin görüşmeleri sürüyor.

          Bu tabloya göre;

          SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77

          EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.

          Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak.

        • 6

          EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI ARTTI!

          En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek aylık SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.298 7.500 SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.634 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 1.976 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.806 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.218 7.500 Ek ödeme dahil        

           

        • 7

          NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

          Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hizmete sunulan emekli maaşı hesaplama robotu ile emekli maaşı hesaplamaları yapılabilecek.

        • 8

          4A EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

          4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

          T.C Kimlik numaranızı,

          SSK Sicil Numaranızı,

          Baba adı,

          Nüfus il,

          Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

          'Sorgula' butonuna basın

          Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

          4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 9

          4B EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

          TC Kimlik numaranızı,

          Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.

          Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

          4C Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

          4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          4C EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

          Doğum tarihi,

          Cinsiyet,

          4A çalışma süresi

          Başlangıç ve bitiş tarihi,

          Hizmet türünü seçin.

          Altta bulunan hesapla butonuna basın.

          Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

          Ne Zaman Emekli Olurum?

          4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

          SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz sayfası bulunur. Bunun için;

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