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Emekli maaşı hakkında tüm merak edilenler! En düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı

EMEKLİ MAAŞLARI hakkında tüm merak edilenler... Memur emekli maaşları 2022 zammı için toplu sözleşme zam oranı önümüzdeki Ocak ayı için yüzde 5 Temmuz ayı için yüzde 7 oldu. Öte yandan SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ise enflasyon oranına göre Ocak ayında netleşecek. Peki, en düşük Bağ-Kur ve SGK emekli maaşı ne kadar? İşte emekli maaşları tablosu...

08.09.2021 - 09:31 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Emekli maaşları ne kadar? Temmuz zammı sonrası her ay güncel emekli maaşı tablosu merak ediliyor. Öte yandan Hükümet ve memur sendikaları arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinin sona ermesinin ardından memur emekli maaşları 2022 toplu sözleşme zam oranı belli oldu. Buna göre, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı zam yapıldı. Bununla birlikte güncel SGK ve Bağ-Kur emekli maaş tablosu şu şekilde

  • TÜM EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 8.45 ZAM

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapıldı.

  • EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Emekli Sandığı’ndan ödenen emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 8.45 oranında artış yapıldı. Toplu sözlşeme görüşmeleri sonrası ise 2022 yılında yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı oranında artış sağlanacak. 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL olacak. Hali hazırda geçerli olan memur emeklisi maaş tablosu ise şu şekilde:

  • EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI    
    (TL)    
      Ocak Temmuz
    Müsteşar (1/1) 10.886 11.806
    Genel müdür (1/1) 9.622 10.435
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3.692 4.004
    Memur (Lisans - 1/4) 3.612 3.918
    Öğretmen (1/4) 3.715 4.029
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6.307 6.840
    Başkomiser (1/4) 3.842 4.167
    Polis memuru (8/1) 3.842 4.167
    Hemşire (Lisans - 1/4) 3.611 3.916
    Mühendis (1/4) 4.531 4.913
    Teknisyen (Lise -1/4) 3.153 3.419
    Profesör (1/4) 8.618 9.346
    İmam-hatip 3.715 4.029
    Avukat (1/4) 3.715 4.029
    En düşük memur emekli aylığı 3.021 3.276
    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir  

  • EN DÜŞÜK SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

    Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 420 TL’den 2 bin 624 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 763 TL’den bin 912 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 662 TL’den bin 802 TL’ye yükselecek.

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