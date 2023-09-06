Emekli maaşında ek zam çalışmaları başlıyor! Binali Yıldırım tarih verdi!
Resmi Gazete'de yayımlanan memur toplu sözleşme zammının ardında emekli ek zammı araştırmaları hız kazandı. Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2023 yılı Temmuz- Aralık dönemine ait 2 aylık enflasyon farkı yüzde 19.5 oldu. 2023 yılı enflasyonunun yüzde 62 olması durumunda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında belirleyici olacak Temmuz – Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 35.25 olarak gerçekleşecek. İşte 2023-2024 emekli maaşı ek zammı son dakika gelişmeleri...
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Emekli ek zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisinin gündeminde yer alıyor. Hakem Kurulu'nun 5. toplantısının ardından memur ve memur emeklisinin 2 yıllık toplu sözleşme zam oranı belli olurken gözler emekli ek zammına çevrildi. Temmuz ayında yüzde 19,77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon farkına refah payı eklenerek emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapılmıştı. 2 aylık enflasyon farkı 19,5 olarak açıklanırken AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Yıldırım emekli ek zammı çalışmaları için Ekim ayını işaret etti. İşte 2023-2024 emekli maaşı ek zammında son durum....
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE ZAM AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık'ın da aralarında olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;
"Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."
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BİNALİ YILDIRIM'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise açıklama yaparak, düzenleme için tarih verdi. Yıldırım, memur maaş zamlarıyla ilgili, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" dedi.
Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Emekli maaşlarını 2 bin 500'den 7 bin 500'e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldı. En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak."
Şu anda tatilde olan TBMM 1 Ekim'de açılıyor.
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OCAKTA MAAŞLAR NASIL HESAPLANACAK?
Memur maaşları ocak ayında belirlenirken öncelikle bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmede belirlenen zam oranı uygulanacak.
Memur maaşlarına temmuz ayında 17.55 oranındaki yüzdelik zammın yanı sıra 8.077 TL seyyanen zam verildi. Enflasyon farkında 8.077 TL tutarındaki seyyanen zam dikkate alınmayacak. Yüzde 17.55’lik zammın ise sadece 6 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Temmuz – aralık döneminde yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı ocak ayında maaşlara yansıtılacak.
Merkez Bankası’nın son Enflasyon Raporu’nda enflasyonun 2023 yılsonunda orta noktası yüzde 58 olmak üzere yüzde 54 ile yüzde 62 aralığında olacağı tahmin edildi.
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Para Politikası Kurulu’nun geçen haftaki faiz kararı açıklamasında ise “…enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yılsonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir” denildi.
Buna göre, memurlar için yılsonu enflasyonu yüzde 58 olursa yüzde 24.44 oranında enflasyon farkı doğacak. Yılsonu enflasyonu yüzde 62 olursa enflasyon farkı yüzde 27.59’a çıkacak.
Ocak ayında önce enflasyon farkı verilecek, ardından da Hakem Kurulu’nca belirlenen zam oranı uygulanacak.
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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi şu şekilde; Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.
2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.
Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu ilave artışın ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor.
En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
*Ek ödeme dahil
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası’nın ikinci altı aylık enflasyon tahmini yüzde 31.92 seviyesini buldu. Bu kapsamda en düşük emekli maaşına yüzde 40-45'ler seviyesinde zam gelebileceği tahminler arasında.