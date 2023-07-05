REFAH ZAMMI NE OLACAK?

Memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılacak söz konusu oranlar kanunen yapılması gereken oranlar. Bu oranların üzerine yapılacak her artış enflasyonun üzerinde olacağı için refah zammı anlamına gelecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bugün öğle saatlerinde memur maaşları ile ilgili yasa teklifi hakkında açıklama yapması bekleniyor. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak artış, bu açıklama ile belli olacak.

ARTIŞ EMEKLİ MEMURLARA DA AYNEN YANSIYACAK!

Memur maaşlarına yapılacak yüzdelik artışlar emekli memurların aylıklarına da aynen yansıyacak. Seyyanen zamların emekli aylığına yansıyabilmesi için ise ya seyyanen artışın taban aylığında artış şeklinde yapılması ya da kanunda özel düzenleme yapılması gerekiyor.