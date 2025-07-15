Zamlı emekli maaşı hesaplama 2025 Temmuz: 14.500, 15.000, 15.500, 16.000, 16.500, 17.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar maaş alacak?
Emekli zammı 2025 Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon verileri ile hesaplandı. Temmuz ayı itibarıyla emekli maaşlarına %16,67 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşını 16 bin 881 TL'ye çıkaran kanun teklifi, Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişme sonrası kök maaşların nasıl değiştiği merak konusu oldu. Ne kadar maaş alacaklarını merak eden emekliler ''Emekli maaşı 14.500, 15.000, 15.500, 16.000, 16.500, 17.000 TL olanlar ne kadar maaş alacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 4A, 4B kök emekli maaşı sorgulama işlemleri e-Devlet ve SGK platformları üzerinden yapılabiliyor. İşte, 2025 Temmuz SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu.
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Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zammı 2025 Ocak-Haziran aylarının enflasyon verileriyle belli oldu. 6 aylık enflasyona göre emekli maaş zammı yüzde 16,67 olarak belirlendi. En düşük emekli aylığı da 16 bin 881 TL’ye yükseldi. Söz konusu düzenlemeyi içeren kanun teklifinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından kök emekli maaşı sorgulama işlemleri hız kazandı. Yeni maaşlarını öğrenmek isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ‘’Emekli maaşı 14.500, 15.000, 15.500, 16.000, 16.500, 17.000 TL olanlar ne kadar maaş alacak, kaç TL?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2025 Temmuz SSK, Bağ-Kur (4A, 4B) zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu…
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2025 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!
Emekli ve memur maaşları, yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında artış yaşıyor. Emekli ve memur zam oranı 6 aylık enflasyona göre hesaplanıyor.
Haziran ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Böylece emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti.
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,67 olurken; memur zammı yüzde 15,57 oldu.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
14 bin 469 lira olan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığı, yüzde 16,67 artışla 16 bin 881 TL'ye yükseltildi.
En düşük emekli aylığının 16 bin 881 liraya yükseltilmesine dair düzenlemeyi içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşına gelen zammın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesini bekliyordu.
En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya çıkartılmasına ilişkin kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlandı ve resmen kanunlaşmış oldu.
Resmi Gazete'de yer alan bilgilerde "31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “14.469” ibaresi “16.881” şeklinde değiştirilmiştir." denildi.
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EMEKLİ KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?
Belirlenen zam oranı emeklinin kök maaşı üzerine yansıyor. Emekli maaşı hesaplama yapmak isteyen bir kişi önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapıp ardından emekli maaşı detay kısmına girerek kök maaşını görüntüleyebiliyor.
4A, 4B ve 4C için ayrı sekmelerden sorgulama yapılıyor.
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EMEKLİ MAAŞI 14.500, 15.000, 15.500, 16.000, 16.500, 17.000 TL OLANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
2025 Temmuz zammı ile yeni emekli maaşları hesaplandı. İşte zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tablosu şöyle:
14.469 TL alanlar 16.881 TL
15.000 TL alanlar 17.500 TL
15.500 TL alanlar 18.084 TL
16.000 TL alanlar 18.667 TL
16.500 TL alanlar 19.251 TL
17.000 TL alanlar 19.834 TL
17.500 TL alanlar 20.417 TL
18.000 TL alanlar 21.001 TL
18.500 TL alanlar 21.584 TL
19.000 TL alanlar 22.167 TL
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20.000 TL alanlar 23.334 TL
21.000 TL alanlar 24.501 TL
22.000 TL alanlar 25.667 TL
23.000 TL alanlar 26.834 TL
24.000 TL alanlar 28.001 TL
25.000 TL alanlar 29.168 TL
26.000 TL alanlar 30.334 TL
30.000 TL alanlar 35.001 TL alacaklar.
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ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Emeklilerin zamlı aylıkları Temmuz ayı içinde hesaplara yatırılacak.
En düşük emekli aylığı alan SSK emeklilerinin zamlı aylıkları, 17 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.
Bağ-Kur emeklileri ise 25-27 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak.
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4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
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4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacak.