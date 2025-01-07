Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? SSK, Bağkur emekli zammı belli oldu! İşte 2025 Ocak zammı ile emekli maaşı hesaplama

        Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL olanlar ne kadar maaş alacak? 2025 Ocak emekli maaşı hesaplama

        Emekli zammı 2025 Ocak-Haziran dönemi için belli oldu. 6 aylık enflasyona göre emekli zam oranı yüzde 15,75 oldu. En düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 TL olarak hesaplandı. 2025 Emekli zammı sonrası milyonlarca vatandaş, ne kadar maaş alacaklarını araştırmaya başladı. Bu noktada ''Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, 2025 Ocak zammı ile yeni SSK ve Bağkur emekli maaşı tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 10:01 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yılın son 6 ayına ait enflasyon rakamları ile emekli maaşı zam oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi. En düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 TL oldu. Alacakları yeni aylık tutarlarını merak eden milyonlarca vatandaş zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu araştırmasına başladı. Peki, 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2025 Ocak zammı sonrası SSK ve Bağ-kur emekli maaşları son durum…

        • 2

          6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

          Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Böylece Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti.

          SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,75; memur zammı ise yüzde 11,54 oldu.

        • 3

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

          SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Memur emeklisinin taban aylığı ise 19 bin 617 TL oldu.

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada enflasyon oranları belli olduktan sonra en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma içerisinde olacaklarını ifade etmişti.

        • 4

          CEVDET YILMAZ’DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

          Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşı için yürüttükleri çalışma hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

          Cevdet Yılmaz, "Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek, ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum." dedi.

        • 5

          Cevdet Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

          "Birisi bir yıllık süreçle ilgili bir artış, diğeri 6 aylık. Emekli ve memur artışı 6 aylık yapılıyor. Temmuzda tekrar bu artışlar yenilenecek. Burada da kural belli. Biliyorsunuz burada gerçekleşen enflasyon ve toplu sözleşme var, yani burada kural bazlı bir şey var. Burada asıl kural bazlı olmayan konu en düşük emekli aylığı.

          En düşük emekli aylığı bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda. Kök ücretleri daha düşük olan, oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor. Kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor. Yani primiyle bağlantılı kök ücretinden daha yüksek bir emekli maaşı almış oluyor. Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz. Bu normal sistemden gelen bir şey olmadığı için, kanunla gelen bir yapı olduğundan ancak kanunla düzenlenerek yine sağlanabilir."

        • 6

          TARİH VERDİ

          Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emeklilik aylığı ile ilgili çalışmanın Ocak ayı içerisinde muhtemelen tamamlanmış olacağını söyledi.

          Gazetecilerle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Yılmaz, konuyla ilgili olarak “Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Nihai çalışma tamamlandıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum.” diye konuştu.

        • 7

          EMEKLİ MAAŞI 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL OLANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

          2025 Ocak zammı ile yeni emekli maaşları hesaplandı. İşte, zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tablosu şöyle:

          12.500 alanlar 14.469

          12.600 alanlar 14.585

          13.000 alanlar 15.048

          13.500 alanlar 15.626

        • 8

          15.000 alanlar 17.363

          15.500 alanlar 17.941

          16.000 alanlar 18.520

        • 9

          18.000 alanlar 20.835

          19.000 alanlar 21.993

          20.000 alanlar 23.150

          24.000 alanlar 27.780

        • 10

          25.000 alanlar 28.938

          26.000 alanlar 30.095

          30.000 alanlar 34.725

          31.000 alanlar 35.883

        • 11

          32.000 alanlar 37.040

          39.000 alanlar 45.143

          40.000 alanlar 46.300 TL alacaklar.

        • 12

          YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

          SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'si ile 25'i arasında zamlı maaşlarını alacak. Emekli Sandığı emeklileri ise ayın 1'i ile 3'ü arasında eski maaşlarını alırken ay içinde farkları da yatacak. Memurlar ise ayın 15'i itibariyle zamlı maaşlarını alacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Trump: Ben İsrail'in en iyi dostuyum
        Trump: Ben İsrail'in en iyi dostuyum
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        F.Bahçe'den stoper sürprizi!
        F.Bahçe'den stoper sürprizi!
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Kanada Başbakanı istifa etti
        Kanada Başbakanı istifa etti
        Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek!
        Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek!
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Habertürk Anasayfa