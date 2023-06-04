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Emekli maaş zammında 5 aylık oran netleşiyor! Enflasyon farkı ile Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammında 5 aylık oran netleşiyor! İşte son durum...

Emekli zammında son gelişmeler milyonların gündeminde yer alıyor. Kamu işçilerine yapılan zam sonrasında en düşük kamu işçisi maaşının 15 bin TL'ye yükseltilmesi ve memur maaşları için yapılan açıklamalar sonrasında emekli maaş zammında sorgulamalar arttı. İşte, emekli maaşlarında ek zam gelişmesi ile yeni emekli maaşlarında son durum...

Giriş: 04.06.2023 - 18:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli zammı açıklamaları sonrasında Temmuz'da en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması ile 5 aylık zam oranı netleşecek. Peki, Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, emekli zammında son gelişmeler...

  • MAAŞ ZAMMINDA 5 AYLIK NETLEŞİYOR!

    TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklaması emekli ve memur 5 aylık zam oranı belli olacak. TÜİK 5 Haziran Pazartesi saat 10:00'da enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu rakam özellikle Haziran ayında toplantıları gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önünde önemli bir belirteç olacak.

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

    En düşük emekli maaşı yapılan son yasal düzenlemeyle birlikte 7 bin 500 olarak belirlendi. Ancak emekli maaşı 7 bin 500 lira üzerinde bulunan emekliler bu düzenlemeden yararlanamadı. Konuya ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bir son dakika açıklaması geldi.

  • BAKAN BİLGİN AÇIKLADI

    "Yasal prosedürde Emekli Maaşları Temmuz ayında düzenleniyor. 7 bin 500 lira yaptığımız sıra yoğun ve haklı şekilde gelen talep vardı. 7 bin 500 lira yaptığımızda yaklaşık 9,5 milyon insan istifade etti. Bizim emekli olan insanlarımız yuvarlak 15 milyon. Bundan istifade edemeyen, prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı programda onlarla da ilgili düzenleme yapacağız. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak." ifadelerini kullandı.

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    En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları  
    (TL) Ocak 2023 en düşük kök aylık tutarı 4 aylık enflasyona göre kök aylık Ödenecek aylık Kök aylığın üzerine Hazine'den karşılanacak tutar
    SSK (2008 Öncesi) 6.093,19 7.020 7.500 480
    SSK (2008 Sonrası) 2.199,23 2.534 7.500 4.966
    SSK (Tarım - 2008 sonrası) 1.650,37 1.901 7.500 5.599
    BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 sonrası) 2.343,00 2.699 7.500 4.801
    BAĞ-KUR (Tarım - 2008 sonrası) 1.851,62 2.133 7.500 5.367

     

  • Emekli memur aylıkları ne olacak?    
    (TL) 2023 Ocak 4 aylık enflasyona göre
    Müsteşar (1/1) 28.729 32.487
    Genel müdür (1/1) 25.427 28.753
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 11.848 13.398
    Memur (Lisans - 1/4) 9.650 10.912
    Öğretmen (1/4) 11.848 13.398
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.697 18.881
    Başkomiser (1/4) 12.151 13.740
    Polis memuru (1/4) 11.948 13.511
    Hemşire (Lisans - 1/4) 11.848 13.398
    Mühendis (1/4) 11.848 13.397
    Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.619
    Pratisyen hekim (1/4) 20.725 23.436
    Profesör (1/4) 22.680 25.647
    İmam-hatip 11.848 13.398
    Avukat (1/4) 11.848 13.398
    En düşük memur emekli aylığı 7.901 8.934
    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir  

     

  • 4 AYLIK ENFLASYON ORANLARI BELLİ OLDU

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay bir önceki aya ait enflasyon verilerini açıklıyor. Mayıs ayı enflasyonu 5 Haziran Pazartesi günü açıklanacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı Toplu sözleşme gereği 4 aylık rakamlara bakıldığında 4 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,21'lik enflasyon farkı alma imkanı doğdu.

  • AYLARA GÖRE DAĞILIM ŞU ŞEKİLDE:

    Ocak ayı enflasyon rakamı: Yüzde 6.65

    Şubat ayı enflasyon rakamı: Yüzde 3,15

    Mart ayı enflasyon rakamı: Yüzde 2,29

    Nisan ayı enflasyon rakamı Yüzde 2.39

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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