2025 OCAK EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Emekli ve memur maaşları, yılda iki kez Ocak ve temmuz aylarında artış yaşıyor. Emekli ve memur zam oranı 6 aylık enflasyona göre hesaplanıyor.

Aralık ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Böylece emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti.

Emekli zammı yüzde 15,75 olurken, memur zammı yüzde 11,54 oldu.