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        Haberler Gündem EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA | Bakan Şimşek'ten emekli maaşlarına ek zam açıklaması! 2023 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Bakan Şimşek'ten emekli maaşlarına ek zam açıklama! 2024 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL?

        Emekli maaş zammı için yeni düzenleme yolda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emekli ek zammı çalışmaları TBMM'nin açılmasıyla birlikte başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli ara zammına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşı için talimat verdiğini duyurdu. İşte 2024 Ocak emekli ek zammı son dakika açıklaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 17:03 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:03
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        • 1

          Emekli maaş zammı ve emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye ek zam düzenlemesine yeşil ışık yakarken konuya ilişkin bir açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Bakan Şimşek ""En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanımız bize talimatı verdi. Konu hakkında çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. İşte 2023 En düşük emekli maaş zammına ilişkin son dakika gelişmeleri...

        • 2

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ YOLDA!

          Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Memurlarla müzakereler yapıldı, işçilerimizle de yılın başında bağlanmıştı. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme diye bir ilkemiz var. En düşük emekli maaşı alanların durumunun iyileştirilmesine yönelik, Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu o çalışmaları yapıyoruz. O konuda çok netiz.

          Çalışanımızın yanındayız, çalışanlarımız çok değerli. Emeklilerimiz çok değerli. Ama ülkenin imkanları çerçevesinde hareket etmemiz lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yüzyılın felaketi yaşanmış. Felaketin yaralarını sarmayı önceliklendirmeyi, eminim 86 milyonun tamamı istiyor." ifadelerini kullandı.

          "KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

          Bakan Şimşek "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ama önümüzdeki dönemde çalışanlarımızın, alın gücünü artırmanın tek yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmektir. Olmazsa olmaz ön koşul fiyat istikrarıdır.

          Çalışanlarımızın alım gücünü nasıl koruruz? Enflasyonu düşürerek koruruz. Enflasyon yüksekkten oynaklığı artıyor, tahmini zorlaşıyor. Firmaların planlaması da zorlaşıyor. Enflasyonla mücadele topyekün destek verilmesi gereken bir programdır.

          Önümüzdeki dönemde sabırla bu programı uygulamamız lazım. Bunun için bir takım maliyetler olacak. Kolay olmayacak." dedi.

        • 3

          CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI TARİH VERDİ!

          Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşı ek zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerinin altını çizdi. Yılmaz, emekli ara zammı çalışmalarını yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini açıkladı.

        • 4

          EMEKLİYE 3. İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

          Bilindiği üzere, emeklilere Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda olmak üzere yılda iki defa 2 bin lira emekli bayram ikramiyesi veriliyor. Kulislerde konuşulanlara göre, Cumhuriyet'in 100. yılına özel, tek seferlik emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye verilmesiyle ilgili çalışma yürütülüyor.

          Habertürk Ankara Bürosu'na mevcut iddiaları değerlendiren yetkililer, emekli ikramiyesinin şu anda gündemde olmadığını belirtti. Öte yandan, ikramiyeyle ilgili çalışma yapıldığı bilgisine ise resmi makamlardan doğrulama gelmedi.

          Ancak önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Yetkililer tarafından açıklama yapıldığında veya karar alındığında haberimizde paylaşacağız.

        • 5

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA BUNLARI SÖYLEMİŞTİ

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Macaristan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak emekli zammı ile ilgili olarak şunları söylemişti;

          "Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."

        • 6

          BİNALİ YILDIRIM'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

          AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise açıklama yaparak, düzenleme için tarih verdi. Yıldırım, memur maaş zamlarıyla ilgili, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" dedi.

          Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

          "Emekli maaşlarını 2 bin 500'den 7 bin 500'e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldı. En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı.

          Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak."

          Şu anda tatilde olan TBMM 1 Ekim'de açılıyor.

        • 7

          SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?

          Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi şu şekilde; Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.

          2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.

          Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu ilave artışın ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor.

        • 8

          En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?

          (TL) 2023 Temmuz kök maaşı 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayında ödenecek maaş
          SSK (2008 Öncesi) 7.616 7.616 10.301 10.301
          SSK (2008 Sonrası) 2.749 7.500 3.718 7.500
          SSK Tarım (2008 Sonrası) 2.063 7.500 2.790 7.500
          BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.929 7.500 3.961 7.500
          BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 2.315 7.500 3.131 7.500

          *Ek ödeme dahil

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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