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Emekli maaş zammı netleşiyor 2023! Emekli maaş zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Emekli maaş zammı netleşiyor 2023! Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammında TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. SSK ve Bağ KUR'lular, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı ne kadar alırım sorusuna yanıt arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz günlerde 5 aylık TÜFE artışı yüzde 14.05 olarak açıklamıştı. İşte 2023 yeni en düşük emekli zammı senaryoları...

Giriş: 16.12.2022 - 19:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Emekli maaş zammında, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak.  Peki, "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?" İşte beş aylık enflasyon verilerine göre emekli maaş hesaplama zam senaryoları...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair birçok konuya değindi. Emekli zammı açıklamasından öne çıkanlar ise şu şekildeydi:

    Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortada iken hala etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesi arkasına sığınan haramzadeler tarafındaMn akamete uğramasını izleyemeyiz.

  • EMEKLİ ZAMMI SON TAHMİNLER 

    SSK ve Bağ-Kur emeklilierine Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon artış oranına göre en az yüzde 14,04 zam gelecek. Kesin zam tutarı ise Ocak ayında Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Memur emeklilerine ise bu tabloya göre en az 15,11 zam yapılacak. Tıpkı SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi memur emeklilerinin de Ocak ayında Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaş zamları netelşemiş olacak.

  • MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI 

    Enflasyon olasılıklarına göre ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak artış oranları şöyle olacak:

    Yıllık enflasyon Maaş artışı

    Yüzde 65,2 Yüzde 16,05

    Yüzde 70,5 Yüzde 19,75

    Yüzde 73,7 Yüzde 22,03

    Yüzde 78,6 Yüzde 25,45

  • Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise enflasyon olasılıklarına göre şöyle artacak:

    Yıllık enflasyon Maaş artışı

    Yüzde 65,2 Yüzde 17,13

    Yüzde 70,5 Yüzde 20,87

    Yüzde 73,7 Yüzde 23,17

    Yüzde 78,6 Yüzde 26,62

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