Emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı belli oldu! 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Yeni yıl için geri sayım sürerken, emekli maaşında gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay olduğu gibi ekim ayında da enflasyon oranlarını açıklarken, memur ve emekli maaşlarında temmuz – ekim dönemindeki yüzde 12,06 enflasyon farkı oluştu. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kurlular oluşan enflasyon farkı ile emekli maaş zammı hesabı yapmaya başladı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltişti. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte SGK (4A, 4B, 4C) 2025 Ocak emekli zammı hesaplama tablosu...
- 1
Emekli maaş zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı belli olmuş oldu. Bilindiği üzere emekli maaşı büyük oranda 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmektedir. Bu kapsamda enflasyon farkı ile emekli maaşına ne kadar zam geleceği SSK ve Bağ-Kurlular tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşına yüzde kaç zam gelecek?" İşte emekli maaş zammına ilişkin tüm detaylar...
- 2
EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 4 Kasım 2024 tarihli haberine göre;
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – ekim döneminde yüzde 12,06 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Dört aylık enflasyona göre yüzde 12,06 oranında zam kesinleşmiş oldu.
- 3
2025 OCAK AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.
-
- 4
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşı TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkınının açıklanmasının ardından açıklık kazanacak.
Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.
- 5
SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ