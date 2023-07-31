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        Haberler Gündem EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | 2023 Temmuz SGK 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama robotu

        Emekli maaşı hesaplama ekranı: 2023 maaş zammı ile ne kadar emekli maaşı alırım?

        Emekli maaşı hesaplama ekranı Temmuz zammının belirlenmesinin ardından gündem oldu. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak yatırılmaya devam edilirken; kök maaşlara da yüzde 25 oranında zam geldi. Bu bağlamda 4A, 4B, 4C sigorta koluna göre kök emekli maaşı hesaplamaları yapılmaya başlandı. İşte, 2023 Temmuz zammıyla SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama ekranı ile "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusunun yanıtına dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 17:30
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        • 1

          Emekli maaşı hesaplama ekranı merak konusu oldu. Temmuz-Ocak ayları arasında geçerli olacak maaş zammı hükümet tarafından açıklandı. Emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapılmasına karar verildi. Bu noktada "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusu araması hız kazandı. İşte, 2023 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur 4A, 4B, 4C yüzde 25 emekli maaşı hesaplama ekranı...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "EMEKLİ ZAMMI" AÇIKLAMASI

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

          "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık.

          Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.

          Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."

        • 3

          17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI

          En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

          Bu tabloya göre;

          SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77

          EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.

          Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25’e çıkarılacak.

        • 4

          EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI GÜNCELLENDİ!

          Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL’ye yükselecek.

          Emekli memur aylıkları ne olacak?
          (TL) 2023 Ocak 2023 Temmuz
          Müsteşar (1/1) 28.729 33.771
          Genel müdür (1/1) 25.427 29.889
          Şube müdürü (Lisans - 1/4) 9.978 11.729
          Memur (Lisans - 4/1) 7.812 9.183
          Öğretmen (1/4) 11.833 13.910
          Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.753 19.693
          Başkomiser (1/4) 11.833 13.910
          Polis memuru (1/4) 11.833 13.910
          Hemşire (Lisans - 1/4) 11.833 13.910
          Mühendis (1/4) 11.848 13.927
          Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.999
          Pratisyen hekim (1/4) 17.488 20.557
          Profesör (1/4) 20.542 24.147
          İmam-hatip 11.833 13.910
          Avukat (1/4) 11.833 13.910
          En düşük memur emekli aylığı 7.901 9.288
          Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
        • 5

          EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI ARTTI!

          En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
          (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek aylık
          SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.298 7.500
          SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.634 7.500
          SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 1.976 7.500
          BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.806 7.500
          BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.218 7.500
          Ek ödeme dahil
        • 6

          EYT'LİLER DE YARARLANACAK

          Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Böylece haziran ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL olacak.

        • 7

          NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

          Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hizmete sunulan emekli maaşı hesaplama robotu ile emekli maaşı hesaplamaları yapılabilecek.

          4A EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU

          4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

          T.C Kimlik numaranızı,

          SSK Sicil Numaranızı,

          Baba adı,

          Nüfus il,

          Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

          ‘Sorgula’ butonuna basın

          Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

          4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          4B EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU

          TC Kimlik numaranızı,

          Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.

          Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

          4C Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

          4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          4C EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU

          Doğum tarihi,

          Cinsiyet,

          4A çalışma süresi

          Başlangıç ve bitiş tarihi,

          Hizmet türünü seçin.

          Altta bulunan hesapla butonuna basın.

          Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

          Ne Zaman Emekli Olurum?

          4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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