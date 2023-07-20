Yüzde 25 emekli zammı ile ne kadar maaş alırım? İşte 2023 emekli maaşı hesaplama ekranı
Temmuz emekli maaşının açıklanmasının ardından gözler emekli maaşı hesaplama ekranına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayından itibaren 6 ay geçerli olacak olan emekli maaş zammını refah payı birlikte yüzde 25 olarak açıkladı. SSK'lılar emekli maaş ödemesini ayın 17'si ile 21'i arasında alırken Bağ-Kur emeklileri ise tahsis numarasının son hanesine göre her ayın 25'i ile 28'i arasında ödeme alıyor. Milyonlarca vatandaş zamlı emekli maaşının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 2023 emekli maaş zammı hesaplama ekranı...
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Emekli maaşı hesaplama ekranı, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. TÜİK tarafından açıklana 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaş zammı yüzde 19.77 oldu. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen teklif ile emekli maaş zammı yüzde 25 oranında gerçekleşti. SGK 4A, 4B, 4C, SSK ve Bağ-kur emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si itibarıyla ödenmeye başlarken gözler "4A, 4B, 4C SSK ve Bağ-Kur yüzde 25 emekli zammı ile ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 emekli maaşı hesaplama ekranı tablosu...
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EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM MADDESİ KABUL EDİLDİ!
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan torba kanun teklifinde SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına ilişkin madde kabul edildi. Dün de memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler kabul edilmişti. Teklifin görüşmeleri devam ediyor.
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25'E YÜKSELİYOR!
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25’e çıkartılacak.
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EYT'LİLER DE YARARLANACAK
Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Böylece haziran ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL olacak.
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17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI
En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Bu tabloya göre;
SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77
EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.
Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25’e çıkarılacak..
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI GÜNCELLENDİ!
Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL’ye yükselecek.
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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 25 ZAM
Emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göreEmekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.
Komisyona sunulmak üzere hazırlanan önergenin ayrıntıları belli oldu.
Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Önerge komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklenecek.
Komisyonda teklifin görüşmeleri sürüyor.
Bu tabloya göre;
SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77
EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.
Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI ARTTI!
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NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hizmete sunulan emekli maaşı hesaplama robotu ile emekli maaşı hesaplamaları yapılabilecek.
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4A EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU
4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu
T.C Kimlik numaranızı,
SSK Sicil Numaranızı,
Baba adı,
Nüfus il,
Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.
‘Sorgula’ butonuna basın
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
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4B EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU
TC Kimlik numaranızı,
Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
4C Emekli Maaşı Hesaplama Robotu
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4C EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU
Doğum tarihi,
Cinsiyet,
4A çalışma süresi
Başlangıç ve bitiş tarihi,
Hizmet türünü seçin.
Altta bulunan hesapla butonuna basın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
Ne Zaman Emekli Olurum?
4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!
SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz sayfası bulunur. Bunun için;