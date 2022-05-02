BAKAN BİLGİN'DEN 1 MAYIS MÜJDESİ GELDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı emeklilere Temmuz'da gelecek zamla ilgili 1 Mayıs'ta açıklama yapacağı bilgisini verdi. Ancak 1 Mayıs'ta beklenen açıklama yapılmadı. Bakan Bilgin'in son açıklaması şu şekilde.

İşte Bakan Bilgin'in son açıklaması:

Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak. Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak."