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Emekli maaş zammı! Gözler Temmuz'da... En düşük SSK ve Bağ-kur emekli maaşı ne kadar? Emekli Temmuz zammı

Emekli maaş zammı! Gözler Temmuz'da... En düşük SSK ve Bağ-kur emekli maaşı ne kadar?

EMEKLİ MAAŞLARI... En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar? Ocak ayında yapılan 6 aylık zamma ilave yapılan ek iyileştirmeyle birlikte en düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Temmuz ayında yapılacak zamla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 1 Mayıs'ta açıklama yapacağını söylemişti. Ancak beklenen açıklama gelmedi. Peki, emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte en düşük emekli maaşı...

02.05.2022 - 11:23 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Ocak ayında gelen yüzde 66'lık zam sonrası en düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya yükseldi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 1 Mayıs tarihi işaret edilip son dakika müjde açıklaması gelmişti. Ancak beklenen olmadı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL? İşte, en düşük SSK ve Bağkur en düşük emeli maaaşı ne kadar? İşte detaylar...

     

  • BAKAN BİLGİN'DEN 1 MAYIS MÜJDESİ GELDİ!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı emeklilere Temmuz'da gelecek zamla ilgili 1 Mayıs'ta  açıklama yapacağı bilgisini verdi. Ancak 1 Mayıs'ta beklenen açıklama yapılmadı. Bakan Bilgin'in son açıklaması şu şekilde.

    İşte Bakan Bilgin'in son açıklaması:

    Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak. Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak."

     

  • MEMURA YÜZDE 30.5 ZAM

    Memura yüzde 30 buçuk zam yapıldı. Memurların maaşında toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Memurların toplu sözleşme zammını da yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık.

     

     

     

  • "EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN 500 TL"

    Emeklilerimizin maaşında ise enflasyon oranı kadar artış zaten yapılacak. Bunun yanında artık en düşük emekli maaşoı 2 bin 500 TL olacak.

  • EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak
    SSK (2000 ÖNCESİ) 2624 3293
    SSK (2000 SONRASI) 1627 2500
    BAĞ-KUR (ESNAF) 1912 2500
    BAĞ-KUR (TARIM) 1802 2500

     

    Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL)
    Temmuz Ocak
    1735 2500
    1844 2500
    1952 2500
    2061 2585
    2169 2721
    2277 2858
    2386 2994
    2494 3130
    2603 3266
    2711 3402
    2820 3538
    2928 3674
    3037 3810
    3145 3946
    3254 4082
    3362 4218
    3470 4354
    3579 4490
    3687 4626
    3796 4763
    3904 4899
    4013 5035
    4121 5171
    4230 5307
    4338 5443
    4446 5579
    4555 5715
    4663 5851
    4772 5987
    4880 6123
    5423 6804
    5965 7484

     

    Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL)
    Temmuz Ocak
    1735 2500
    1844 2500
    1952 2500
    2061 2585
    2169 2721
    2277 2858
    2386 2994
    2494 3130
    2603 3266
    2711 3402
    2820 3538
    2928 3674
    3037 3810
    3145 3946
    3254 4082
    3362 4218
    3470 4354
    3579 4490
    3687 4626
    3796 4763
    3904 4899
    4013 5035
    4121 5171
    4230 5307
    4338 5443
    4880 6123
    5423 6804

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