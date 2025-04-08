Emekli maaş zammı 2025 son dakika gelişmeleri milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz zammı ile artış yaşayacak. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zammı 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplanacak. Mart ayı enflasyon rakamları ile beraber 3 aylık fark kesinleşti. Nihai zam oranı için ise Nisan, Mayıs ve Haziran rakamları bekleniyor. Geri sayım sürerken emekli maaş zammı hesaplamaları tüm hızıyla devam ediyor. Peki, 2025 Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 3 aylık enflasyon farkı ile yeni maaşlar…