Ocak 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Milyonlarca emeklinin maaş zammı yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkı oranında belirleniyor. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 19,77 olarak açıklanan emekli zammı, refah payı ile birlikte yüzde 25'e çıkarıldı. 2023 2. yarısı için ilk enflasyon rakamı açıklanırken gözler Ocak emekli zammına çevrildi. İşte 2024 Ocak en düşük emekli maaşına ilişkin merak edilenler...
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Emekli maaşı zammı, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. 2023 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkı yüzde 19,77 olarak açıklanırken en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL oldu ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ise refah payı ile birlikte yüzde 25'e çıkartıldı. 2023 yılı son 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan emekli zammında ilk veri açıklandı. Temmuz ayı enflasyon rakamları aylık bazda yüzde 9,49 olarak açıklanırken gözler "2024 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin olarak yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapılacağını ifade etti. İşte 2024 Ocak en düşük emekli maaşına ilişkin merak edilenler...
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17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI
En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Bu tabloya göre;
SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77
EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.
Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25’e çıkarılacak.
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TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 47.83'e yükseldi. Böylece 8 ayın ardından ilk kez yıllık enflasyon yönünü yukarı çevirdi. Aylık enflasyon da yüzde 9.49 ile Ocak 2022'den bu yana en yükse seviyesine çıktı. Akaryakıt fiyatları temmuzda yüzde 29 artarak 'zam şampiyonu' oldu. Üretici fiyatlarındaki yıllık artış ise temmuzda yüzde 44.5 ile 3 yılın ardından ilk kez tüketici enflasyonunun altında kaldı.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "EMEKLİ ZAMMI" AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;
"Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık.
Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.
Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."
"YIL SONUNDA YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"
Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu." ifadelerini kullandı.
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2024 OCAK EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile belirleniyor. Temmuz ayında yüzde 25 oranında zam alan emeklilerin Ocak ayında ne kadar zam alacağı 2023 yılının son 6 aylık enflasyon rakamları ile belli olacak.