Emekli maaş zammı 2022 Ocak ayında ne kadar ololdu. Bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte merak edilen soru cevabını buldu. Bağ-Kur ve SGK emeklileri enflasyon oranlarına göre Ocak ayında zam alıyor. Memur emeklileri ise zam farkı ve toplu sözleşme oranının ilavesiyle maaşlarına zam alıyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? İşte Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın maaş hesaplamaları