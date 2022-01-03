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Emekli maaş zammı BELLİ OLDU! Güncel tablo: En düşük 2022 Bağ-Kur ve SSK emekli maaşları

Emekli maaş zammı CANLI | Son dakika: 2022 Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı açıklanıyor!

SSK ve Bağ-Kur Emekli maaşı zammı 2022'de ne kadar? Emekli maaşları zammı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Milyonlarca emekli tarafından beklenen zam haberi Habertürk canlı yayınında uzamanlarca yorumlanıyor. Peki, emekli maaş zammı ne kadar oldu? İşte son dakika emekli maaşı zam tahminleri...

03.01.2022 - 06:03 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Emekli maaş zammı 2022 Ocak ayında ne kadar ololdu. Bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte merak edilen soru cevabını buldu. Bağ-Kur ve SGK emeklileri enflasyon oranlarına göre Ocak ayında zam alıyor. Memur emeklileri ise zam farkı ve toplu sözleşme oranının ilavesiyle maaşlarına zam alıyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? İşte Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın maaş hesaplamaları

  • EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı belli oldu. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve  BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak

     

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