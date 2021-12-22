2022 SGK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

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SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına gelecek zamla ilgili net bir rakam henüz telaffuz edilmedi. Bilindiği gibi SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zammın belirlenmesinde 6 aylık oranı etkili oluyor. Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zam da netleşecek. 2022 Emekli maaşı zammı henüz belli olmadı.

HAZİRAN AYINDA YÜZDE 8.45 ZAM YAPILMIŞTI

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli olmuştu. Buna göre, memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapıldı.